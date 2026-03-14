Ворог впродовж ночі активно атакував Київщину різними засобами нападу.

Основна мета – енергетична інфраструктура.

Основні удари прийшлись на Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київщини.

По вищезазначених районах ворог поцілив 4х крилатими Цирконами, Щонайменше 14х балістиками (Іскандер). До 16х крилатими Калібрами.

До 25х крилатими Х-101.

Також атакував Київщину ударними БпЛА, повідомив Монітор.

Внаслідок російської ракетної атаки по Броварах поранені четверо людей і одна людина загинула, інформує Суспільне з посиланням на очільника міста Сапожко.