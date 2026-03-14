Трамп заявив про «одний із наймасштабніших авіаударів в історії Близького Сходу». За його словами, повністю знищено всі військові об’єкти на острові Харк в Ірані.

На острові Харк розташований нафтовий термінал, через який Іран здійснює приблизно 90% експорту сировини.

«Кілька хвилин тому за моєю вказівкою Центральне командування США провело один із найпотужніших бомбових ударів в історії Близького Сходу і повністю знищило всі ВІЙСЬКОВІ цілі Ірану на його «перлині» — острові Харк. Наша зброя — найпотужніша і найдосконаліша з усіх, що колись знав світ, але з міркувань пристойності я вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові. Однак якщо Іран чи хтось ще спробує завадити вільному та безпечному проходу суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення», — написав Трамп.