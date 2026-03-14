Цього тижня під час телефонної розмови з президентом Трампом президент РФ Володимир Путін запропонував перевезти збагачений уран Ірану до Росії в рамках угоди про припинення війни.

Трамп відхилив його пропозицію, повідомляють джерела Axios.

Убезпечення 450 кілограмів 60% збагаченого урану Ірану, який можна перетворити на збройовий протягом кількох тижнів і якого достатньо для понад 10 ядерних бомб, є однією з ключових військових цілей США та Ізраїлю.

Теоретично, пропозиція Путіна може допомогти полегшити виведення ядерних арсеналів Ірану без присутності США чи Ізраїлю на місцях.

Росія вже є ядерною державою і раніше зберігала низькозбагачений уран Ірану згідно з ядерною угодою 2015 року, що робить її однією з небагатьох країн, які мають технічну можливість прийняти цей матеріал.

Путін запропонував кілька ідей щодо припинення війни між США та Іраном під час своєї розмови з Трампом у понеділок. Пропозиція щодо урану була однією з них.

«Це не вперше, коли це пропонують. Її не прийняли. Позиція США полягає в тому, що нам потрібно забезпечити хбереження урану», – сказав американський чиновник Axios.

Росія висувала подібні пропозиції під час переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми у травні минулого року – до того, як США та Ізраїль атакували ядерні об’єкти Ірану в червні – та за кілька тижнів до початку нинішньої війни.

В останньому раунді переговорів перед війною Іран відхилив ідею передачі та запропонував розбавляти уран на власних об’єктах під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії.

Незрозуміло, чи прийме Іран цю пропозицію зараз.

«Президент розмовляє з усіма – Сі, Путіним, європейцями – і він завжди готовий укласти угоду. Але це має бути хороша угода. Президент не укладає поганих угод», – сказав американський чиновник.

США та Ізраїль обговорювали відправку спецпідрозділів до Ірану для забезпечення безпеки ядерних арсеналів на пізнішому етапі війни, як раніше повідомляв Axios.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив на прес-конференції в п’ятницю, що США «мають низку варіантів» для взяття під контроль високозбагаченого урану Ірану. Гегсет сказав, що один з варіантів — це добровільна відмова Ірану від арсеналів, що США «вітають».

«Вони не були готові зробити це на переговорах. Я ніколи б не сказав цій групі чи світу, що ми готові зробити або як далеко ми готові зайти, але у нас точно є варіанти», — додав він.

В інтерв’ю Fox News Radio Трамп припустив, що убезпечення високозбагаченого урану наразі не є головним пріоритетом: «Ми не зосереджені на цьому, але в якийсь момент можемо бути», — сказав він.

Трамп вперше визнав, що Росія допомагає Ірану у війні, після кількох днів повідомлень про те, що Москва надає розвідувальні дані для атак на американські сили.

«Я думаю, що [Путін] може трохи їм допомагати, так. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?» — сказав Трамп в інтерв’ю Fox.

«Отже, він це каже, і Китай сказав би те саме. Це типу: гей, вони це роблять, і ми це робимо, якщо чесно».