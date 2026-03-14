Радник міністра оборони Сергій Флеш вважає, що в умовах такої активної цікавості представників міжнародних корпорацій до українських технологій, яка спостерігається після початку війни США та Ізраїля проти Ірану, нашим виробникам не варто занадто затягувати ці очікування.

-Багато хто відзначає інтерес на Близькому Сході до наших технологій. Кажуть, готелі Києва переповнені іноземцями. Напишу свої думки з цього приводу.

Іран почав атакувати багато країн за допомогою «Шахедів», і всі різко зрозуміли, що під час масових атак на одних лише ракетах “далеко не заїдеш”. Звичайно, всі згадали про Україну та наш досвід.

РЕБ, МВГ та авіація — це зрозуміло, але всі іноземці відразу зробили акцент на наших дронах-перехоплювачах. У нас фактично всього кілька виробників, які перевірені часом і бойовою практикою. До них зрозумило и звертаються іноземці.

Світовий вiйсковий ринок побудований таким чином, що дуже швидко попит на дрони-перехоплювачі закриють інші розвинені країни, американці вже виробляють хороші дрони, тому для наших виробників саме зараз є унікальне вікно можливостей вийти на світовий ринок.

Я часто читаю, що наших військових виробників різних виробів чекають у всьому світі. Це неправда. Вся світова сфера військового ВПК дуже жорстко поділена у світі корпораціями і лобіюється на високому рівні. Тому такий унікальний шанс, як зараз, випадає дуже рідко, і я хочу вірити, що наші хлопці його використають, щоб вийти на світовий ринок.

Звичайно, у цьому процесі не повинні постраждати інтереси України, якій теж потрібні зенітні дрони. Ну і не повинні постраждати інтереси наших партнерів, які всю війну допомагають нам і чиї прохання для нас важливі.

Гадаю, що виробники підуть шляхом створення десь у Румунії чи Польщі підприємств, які працюватимуть з іноземними замовниками за окремими квотами, і це зовнішнє додаткове виробництво не вплине на український оборонний сегмент. Виробники зможуть формувати свої ціни на ринку, отримувати прибуток і спрямовувати його на розвиток технологій які згодом застосовуватимуться у нас в країні проти російських БПЛА.

Я дуже мрію, щоб наші хлопці вийшли на світовий ринок. Вони цього заслужили, -вважає радник міністра оборони Сергій Флеш.