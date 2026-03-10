Національні збори Угорщини у вівторок, 10 березня, прийняли резолюцію про відмову від підтримки вступу України до ЄС і проти подальшого фінансування її військових потреб країнами Євросоюзу. Як пише ATV, за неї проголосували 142 члени угорського парламенту, 28 виловились проти, а чотири утрималися, передає Zn.ua.

У резолюції заявлено, що лідери Європейського Союзу ухвалюють низку рішень, які «збільшують ризик ескалації та підштовхують Європу ще ближче до війни».

«Угорщина виступає проти членства України в ЄС, оскільки Україна перебуває у стані війни, і її вступ зробить Європейський Союз стороною у війні. Україна не відповідає критеріям членства в ЄС, і тому пропозиція закликає уряд не сприяти суттєвому початку переговорів України про вступ і не підтримувати членство України в ЄС», – йдеться в тексті.

В документі угорські депутати закликають уряд країни «зробити все можливе для підтримки міжнародних мирних зусиль, не надсилати гроші та зброю Україні» та «зробити все можливе, щоб запобігти втягуванню ні Угорщини, ні Європейського Союзу у російсько-українську війну».

В Національних зборах Угорщини обурились, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС надав Україні 193,3 мільярда євро допомоги, що майже втричі перевищує чисту допомогу ЄС, яку Угорщина отримала з 2004 року.

Угорський парламент також зробив ставку на передвиборну маніпуляцію, та заявив, що план реконструкції України від ЄС передбачає 800 мільярдів доларів допомоги впродовж десяти років, що начебто «коштуватиме кожній угорській родині майже 1,4 мільйона форинтів (3628 євро)».

Також в резолюції міститься заклик до уряду вжити всіх необхідних заходів для запобігання продовженню політики ЄС щодо підтримки України у війні, запобігти надходженню до України угорських грошей або коштів фондів ЄС, що належать Угорщині, та не приймати бюджет, «який значну частину підтримки, що належить угорським фермерам та економіці, спрямовує до України».

У документі заявлено, що «в Європейському Союзі посилюються зусилля щодо перетворення ЄС на військовий альянс», і уряд закликають «вжити заходів проти цих ініціатив».