25 лютого 2026 року Господарський суд Миколаївської області витребував у КП ММР «Миколаївелектротранс» 72,003 тонни сталевого брухту загальною вартістю 472 005 грн 90 коп. На користь АТ «Укрзалізниця» як безпідставно набуте майно.

Але повертати нічого – з цього брухту зроблені протитанкові «їжаки».

Це випливає з рішення суду та коментаря КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Обставини справи такі. Після початку повномасштабного російського вторгнення «Миколаївелектротранс» письмово звернувся до Укрзалізниці з проханням для забезпечення ЗСУ, ОВА та ТрО надати рейки, які за своїм станом не можуть бути використані у виробничій діяльності Миколаївською дистанцією колії, і отримав їх протягом березня-квітня 2022 року у кількості 72,003 тонни, що було підтверджено актами про примусове відчуження та або вилучення. Коли Укрзалізниця зверталася до «Миколаївелектротрансу» наприкінці 2022 р. та на початку 2023 р. повернути передане майно або у випадку передання ОВА, ЗСУ та ТрО надати акти передання, комунальне підприємство ці звернення проігнорувало. Тож Укрзалізниця звернулася до суду з позовом і виграла.

«Миколаївелектротранс» зазначає, що все передав військовим, і в якості доказу демонструє відео.

«У лютому – квітні 2022 року, коли місто Миколаїв перебувало під безпосередньою загрозою вторгнення військ російської федерації, всі служби міста працювали на оборону. У той період виникла нагальна потреба у виготовленні та встановленні протитанкових їжаків для зміцнення оборонних рубежів на території Миколаєва та Миколаївської області.

Працівники КП «Миколаївелектротранс» цілодобово долучалися до цієї роботи. Протитанкові їжаки виготовлялися зі старих рейок підприємства, а також з рейок, наданих АТ «Українська залізниця», які через свій технічний стан уже не могли використовуватися у виробничій діяльності.

Усі виготовлені оборонні конструкції були передані військовій комендатурі оборони Миколаєва та використані для укріплення міста.

Після того, як російські війська були відтиснуті за річку Дніпро, виготовлені протитанкові їжаки були передані військовим підрозділам для подальшого використання під час облаштування оборонних рубежів у Херсоні», – йдеться в повідомленні.

На підприємстві наголошують, що зазначений метал не продавався та не використовувався з комерційною метою, а був використаний виключно для виготовлення оборонних споруд на підтримку Збройних Сил України у найкритичніший період оборони міста. Тож обовязково буде подано апеляційну скаргу.

«КП ММР «Миколаївелектротранс» не погоджується з ухваленим рішенням суду та подаватиме апеляційну скаргу.

Переконані, що під час подальшого розгляду справи будуть враховані обставини перших місяців повномасштабної війни. У той час Миколаїв стримував наступ російських військ, і всі ресурси міста були спрямовані на оборону. Рішення щодо допомоги Силам оборони ухвалювалися негайно та в максимально стислий термін, оскільки ситуація вимагала швидких дій для укріплення оборонних рубежів. У ті дні кожен робив усе можливе, щоб ворог не зайшов в Миколаїв. І саме це було головним», – акцентують на підприємстві.