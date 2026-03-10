Одещині поліцейські викрили двох іноземців, які організували збут підробленої іноземної валюти.

Спільники налагодили канал постачання підроблених 100-доларових купюр із-за кордону та продавали їх за 30 % від номіналу. Фігурантів затримали під час продажу 10 000 доларів. Кошти, які реалізовували чоловіки, виявилися високоякісними підробками, які візуально майже неможливо було відрізнити від справжніх.

Вони планували збути підроблену валюту на суму близько 20 тис. доларів США. Правоохоронці задокументували продаж 9 400 фальшивих доларів.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою.