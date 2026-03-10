Народні депутати відмовилися підтримати законопроєкт, який потрібен для програми Міжнародного валютного фонду.

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 10 березня, провалила голосування за проєкт закону №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про “податок на OLX”). Його підтримали тільки 168 депутатів, законопроєкт повністю відхилено.

Оподаткування доходів від цифрових платформ – один із “маяків” нової програми Міжнародного валютного фонду для України. Заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк перед голосуванням припустив, що до другого читання в цей законопроєкт могли б додати інші “маяки” МВФ: скасування безмитного ліміту на посилки до 150 євро і запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2027 року.

“Цей законопроєкт не про введення якихось податків. Цей законопроєкт – про пільгування операцій з продажу товарів. На сьогодні [де-юре] оподатковується кожна продана шкарпетка. Ми пропонуємо ввести пільгу в 2000 євро на кожну особу для таких продажів без будь-яких податків, а якщо вона перевищує цю суму, вона буде сплачувати 5% замість 23%, як це є зараз”, – сказав голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Згідно з законопроєктом, планувалося ввести дві ставки податку на доходи фізичних осіб: 5% (пільгова) і 18% (загальна).

Оператори платформ (Airbnb, Uber, Bolt, Uklon, OLX тощо) повинні були б ідентифікувати своїх користувачів-продавців і подавати звіти до Державної податкової служби про їхні доходи. Платформи самі стануть податковими агентами, тому користувачам здебільшого не потрібно буде подавати декларації.

Під оподаткування потрапляли б оренда нерухомості та паркомісць, особисті послуги, продаж товарів, оренда транспорту.

Пільгова ставка застосовувалася б для тих, хто відкриє окремий банківський рахунок для доходів з платформ, не є самозайнятим і не має найманих працівників, не торгує підакцизними товарами й отримує до 6,7 млн грн на рік (834 мінзарплати).

Загальна ставка ПДФО мала залишитися для всіх, хто не відповідає цим умовам.

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2000 євро, пропонувалося дозволити використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Не планувалося оподатковувати доходи від продажу товарів на суму до 38 500 грн на рік (12 прожиткових мінімумів).

