Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик повідомив, що планує провести ще три поєдинки перед завершенням професійної кар’єри. Про це він сказав в ефірі шоу Inside The Ring після тренування у таборі, передають Українські новини.

Три останні бої Усика

Першим суперником Усика стане Ріко Верхувен. Бій планують провести 23 травня біля пірамід Гізи в Єгипті, на кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі.

Усик зазначив, що сприймає цей поєдинок серйозно, навіть попри те, що його суперник є легендою кікбоксингу, а не професійного боксу.

Другим поєдинком українець хоче провести бій із переможцем протистояння між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі. За словами Усика, він уважно стежитиме за цим боєм і готовий зустрітися з переможцем.

Третій і останній поєдинок у кар’єрі Усик хоче провести проти Тайсона Ф’юрі.

“У мене буде ще три бої. Спочатку Ріко, потім переможець бою Вордлі – Дюбуа, а третій бій – мій друг Жадібне Черево Тайсон Ф’юрі”, – сказав українець. Сам Вордлі раніше заявляв, що Усик ухиляється від бою з ним.

Раніше Усик двічі переміг Ф’юрі у 2024 році на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді. Також боксер зазначив, що не планує битися з молодим проспектом Мозесом Ітаумою, оскільки не хоче “ламати кар’єру молодому бійцю”.

Напередодні колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що боксер може сам не усвідомлювати, чи настав момент втоми від спорту та натякнув, що оточення Усика зацікавлене в максимальній монетизації спортсмена, що може негативно вплинути на його здоров’я.

