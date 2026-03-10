Україна детально аналізує наявні дані щодо намірів російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції.

Про це після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка на своєму телеграм-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Фактично саме це зараз є основним розрахунком Росії – посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб максимально послабити тиск світу на Росію за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ. Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва, щоб «і надалі обмежувати потенціал російської агресії, незважаючи на геополітичні виклики у світі».

Також Президент поінформував, що українська розвідка здобула документи щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. «Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100 % втрат 62% убитих та 38% поранених. Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім цього, ГУР здобуло оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Тож очільник держави подякував розвідці за ефективну роботу.

