Майже сім місяців тому українські чиновники намагалися продати США свою перевірену в боях технологію збивання ударних безпілотників іранського виробництва. Вони навіть зробили презентацію PowerPoint — ексклюзивно отриману Axios — яка показувала, як вона може захистити американські війська та їхніх союзників у війні на Близькому Сході.

Адміністрація Трампа відхилила пропозицію українців, але минулого тижня змінила курс через те, що ударів безпілотників з боку Ірану більше, ніж очікувалося.

Тепер відмова від пропозиції України вважається одним з найбільших тактичних прорахунків адміністрації з початку бомбардувань Ірану 28 лютого, повідомляють Axios два американські чиновники.

Недорогі безпілотники Shahed від Ірану пов’язані із загибеллю семи військовослужбовців США, а їх перехоплення коштувало США та їхнім друзям у регіоні мільйони доларів.

«Якщо була тактична помилка або помилка, яку ми зробили напередодні цього [війни в Ірані], то це була саме вона», — визнав американський чиновник.

Україна є країною з найбільшим у світі досвідом боротьби з «Шахедами», які Росія тисячами купила, відтворила та позначила як безпілотники «Герань» для свого вторгнення на територію свого західного сусіда.

Україна розробила недорогий безпілотник-перехоплювач, серед інших датчиків та засобів протиповітряної оборони, для збивання безпілотників типу «Шахед».

На закритій зустрічі в Білому домі 18 серпня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Трампу безпілотники-перехоплювачі як спосіб зміцнити зв’язки та, за словами одного чиновника, висловити свою подяку за підтримку США перед обличчям російської агресії.

Українці зробили презентацію PowerPoint для американських чиновників, на якій була представлена ​​карта Близького Сходу та таке пророче попередження: «Іран удосконалює конструкцію свого безпілотника «Шахед» для односторонньої атаки».

Презентація включала ідею створення «центрів боротьби з безпілотниками» в Туреччині, Йорданії та державах Перської затоки, де розташовані бази США, для боротьби із загрозою з боку Ірану та його поплічників.

«Ми хотіли побудувати «стіни з дронів» та все необхідне, як-от радар тощо», – сказав український чиновник.

«На тій зустрічі… у серпні Трамп попросив свою команду попрацювати над цим, але вони нічого не зробили», – сказав український чиновник.

Американський чиновник, який бачив презентацію PowerPoint, підтвердив, що команда Зеленського показала презентацію адміністрації та висловив теорію, що деякі в адміністрації Трампа вважають українського лідера надто захопленим саморекламою.

«Ми подумали, що Зеленський – це Зеленський. Хтось вирішив не вірити в це», – сказав чиновник.

У четвер США офіційно звернулися до Зеленського з проханням про допомогу в боротьбі з дронів, повідомляє The New York Times.

«Іранські атаки у відповідь скоротилися на 90%, оскільки їхні можливості щодо балістичних ракет повністю знищуються», – сказала речниця Білого дому Анна Келлі.

«Ця характеристика, надана цими боягузливими неназваними джерелами, є неточною та доводить, що вони просто спостерігають за ситуацією ззовні. Міністр [оборони] [Піт] Хегсет та збройні сили виконали неймовірну роботу, спланувавши всі можливі відповіді іранського режиму, і безперечний успіх операції «Епічна лють» говорить сам за себе».

Американські офіційні особи повідомили про збиття переважної більшості іранських ракет та безпілотників. За їхніми словами, сім смертей американців значно нижчі за початкові оцінки 40 загиблих на початку конфлікту.

У п’ятницю США оголосили про плани розгортання власної системи безпілотників для знищення шахедів під назвою «Меропс» на тлі скарг регіональних союзників на ці атаки.

Один американський чиновник повідомив Associated Press, що реакція на безпілотники Ірану поки що «розчаровує».

Інший американський чиновник визнав, що українські безпілотники допомогли б, якби їх розгорнули раніше, але додав, що «наші дії на театрі бойових дій були вражаючими».

Потреба в нових технологіях гостро цікавить міністра армії США Дена Дрісколла, якого в Пентагоні називають «хлопцем з дронами».

Минулого року Хегсет запровадив зміни, спрямовані на випередження Китаю та Росії в безпілотних повітряних боях. Адміністрація Байдена також мала ініціативи щодо боротьби з дронами під назвою «Реплікатор». Потреба в цій технології настільки велика, що сини Трампа в понеділок оголосили про новий бізнес-проект з постачання Пентагону українських технологій безпілотників.

У цифрах: кажуть, що іранський «Шахед» коштує від 20 000 до 50 000 доларів, залежно від моделі. Українські перехоплювачі ще дешевші.

Побоювання щодо перехоплення такої дешевої, простої цілі багатомільйонним боєприпасом зросли під час боїв США проти повстанців-хуситів у Ємені та залишаються високими з того часу.

Існують інші контрзаходи: з’явилися кадри, на яких AH-64 «Апачі» обстрілюють іранські безпілотники. А Велика Британія пообіцяла надіслати гелікоптери Wildcat, оснащені ракетами Martlet для боротьби з безпілотниками.

Знаючи про менталітет Трампа «Мистецтво укладати угоди», українці структурували пропозицію щодо захисту від безпілотників як ділове партнерство. В обмін на надання США доступу до виробництва та ноу-хау безпілотників та систем боротьби з дронами, Україна запропонувала купити американську зброю.

«Нашою проблемою були гроші. Наші ресурси дозволяли нам виробляти лише 50% того, що ми можемо виробляти. Тому ми хотіли, щоб США інвестували решту 50% і мали частку виробництва», – сказав український чиновник.

Україна оцінила, що може допомогти виготовити до 20 мільйонів одиниць зброї, щоб «розв’язати американське домінування безпілотників», йдеться в презентації PowerPoint.

Кілька місяців потому, у листопаді, інший американський чиновник повідомив Axios, що військовослужбовці «хотіли поїхати до України та вивезти технології та тактику з українських військових… щоб ми впроваджували інновації та навчалися».

«Українці перебувають у смертельній, екзистенційній кризі, на всі 100%».