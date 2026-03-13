Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не потребує допомоги України у захисті від дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Трампа в етері Fox News.

“Україна жодним чином не допомагає США відбивати удари дронів з боку Ірану”, – наголосив американський президент.

Крім того, Дональд Трамп підкреслив, що Сполучені Штати мають “найкращі дрони у світі” і знають про них “більше, ніж будь-то”.

“Ні, нам не потрібно допомагати в обороні від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас, насправді, найкращі дрони у світі”, – сказав він.

Як повідомляло Інше ТВ, США і Катар ведуть переговори про придбання українських дронів-перехоплювачів – Reuters