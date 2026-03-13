Поблизу одного з сіл Снігурівської громади жителі виявили небезпечний предмет, про що сповістили на спецлінію 102.

На місці події фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції виявили частини

російського безпілотного літального апарату із бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння.

Як поінформували в поліції Миколаївської області, зважаючи на те, що бойова частина безпілотника становила реальну загрозу життю і здоров’ю людей, поліцейські вибухотехніки знешкодили її шляхом контрольованого підриву.

