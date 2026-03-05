Про виявлення небезпечного предмету у полі однієї з громад Миколаївського району поліцейському офіцеру повідомили місцеві мешканці вчора, 4 березня.

Як повідомляють в поліції Миколаївської області, шериф поліції негайно прибув на місце події, перевірив отриману інформацію щодо можливої небезпечної знахідки та забезпечив охорону території – обмежив доступ до потенційно небезпечної ділянки та повідомив відділення поліції №5 Миколаївського райуправління і фахівців управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції.

На місці події вибухотехніки виявили частини російського безпілотного літального апарату типу »Shahed» із бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння.

З огляду на те, що бойова частина безпілотника становила реальну загрозу життю і здоров’ю людей, поліцейські вибухотехніки знешкодили його шляхом контрольованого підриву.

Поліція Миколаївщини дякує громадянам за пильність та відповідальну позицію. Саме своєчасне повідомлення дозволяє запобігти трагічним наслідкам.

