Собаки-кінозірки отримали нагороди за найкращі ролі у фільмах 2025 року. Урочисту церемонію провели в Лондоні. Премія Fido вважається собачим аналогом «Оскара».

Про це йдеться в сюжеті телеканалу NTD, передає Інше ТВ.

Серед найкращих – англійський спрингер-спаніель Розі, яка зіграла у фільмі «Я присягаюсь», джек-рассел-тер’єр Тоад, який знявся в біографічній драмі «Гамнет», та інші чотирилапі актори.

«Мені дуже подобається, що собак нагороджують, бо вони дають нам дуже багато. Вони працюють, довіряючи нам, і ми часто ставимо їх у досить складні ситуації. Але собаки щиро нам довіряють і погоджуються виконувати команди», – каже Моніка Долан, актриса.

Тер’єр на кличку Мерв, який зіграв головну роль в однойменному фільмі, отримав нагороду в номінації «Кращий собака-комік». А «Найкращою у світі» стала Діксі – американський бульдог, яка знялась у драмі «Бабка».

«Для нас величезною подією стало те, що цього року бере участь багато собак, які знялись у фільмах і тепер отримали премії», – зазначає Тобі Роуз, організатор.

Премію Fido вручають собакам-акторам уже 20-й рік.

