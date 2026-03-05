МЗС Азербайджану про атаку Ірану на Нахічевань.

У заяві міністерства йдеться, що вдень 5 березня безпілотники, запущені з території Ірану, атакували об’єкти на території Нахічевані. Один з дронів впав на будівлю терміналу міжнародного аеропорту, другий — поруч зі школою в селі Шекерабад.

Баку рішуче засуджує цей інцидент, подібні дії суперечать нормам і принципам міжнародного права і сприяють зростанню напруженості в регіоні. Азербайджан залишає за собою право на вжиття необхідних заходів у відповідь.

До МЗС викликано посла Ірану Моджтаба Демірчілу.

Двоє мирних жителів отримали поранення в результаті атаки.

Українські моніторингові канали пишуть, що по аеропорту Азербайджану прилетів далекобійний іранський дрон «Arash 2».