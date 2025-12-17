Італійське місто Больцано з наступного року стягуватиме щоденний податок не лише з туристів, а й із собак, які з ними подорожують. Розмір податку становитиме 1,50 євро.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Міська влада пояснює своє рішення тим, що багато хто з приїжджих не прибирає за своїми вихованцями. Зібраний податок піде на прибирання вулиць, а також створення спеціальних майданчиків для вигулу собак.

Думки жителів міста щодо «собачого» податку розділилися. Одні вважають це розумним та доцільним кроком, інші — що збір може відлякати туристів.

Зоозахисники також виступили різко проти такого рішення. За їхніми словами, тварини — не розкіш, а невід’ємна частина сім’ї. Оподаткування не вирішує проблеми невихованості небагатьох туристів, але може відбити бажання відповідально мандрувати. Крім того, це нововведення може призвести до того, що багато собак опиняться на вулиці, кажуть вони.

Практика стягування податку з туристів поширена у тих європейських містах та країнах, які страждають від масового напливу мандрівників. Так, із кожного гостя Венеції, який приїжджає на одноденну екскурсію, мерія з 2025 року бере 10 євро; в Амстердамі у числі витрат треба планувати 21,80 євро щоденно; у Греції мають намір встановити щоденний податок у сумі 8 – 20 євро за добу перебування.

