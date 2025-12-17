Хакери зламали PornHub – втекли дані мільйонів преміум-користувачів

Відповідальність взяло угруповання ShinyHunters і вимагає викуп у біткоїнах, погрожуючи опублікувати дані.

Йдеться про email-адреси, історію переглядів та пошукові запити, назви та посилання на відео.

За даними Reuters, колишні співробітники підтвердили справжність масивів, що втекли, але уточнили, що це стара інформація.

Експерти вважають, що злом стався не безпосередньо, а через сторонній сервіс аналітики Mixpanel, з яким Pornhub працював до 2021 року.

