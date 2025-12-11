У 2025 році інтерес українців до російського порноконтенту дещо знизився, але за популярністю він все одно випереджає вітчизняний. Крім того, у пошукових запитах від України переважала російська мова.

Про це йдеться у звіті, опублікованому Pornhub, пише Життя.

Цьогоріч наша країна зайняла 16 місце у рейтингу країн з найбільшим трафіком на сайт. У порівнянні з 2024-м, вона опустилася на одну сходинку.

До топ-5 запитів від українців увійшли:

“хентай” – різновид манги (японські комікси) та аніме, основним елементом яких є порнографічні сцени;

“мілф”;

“домашнє”;

“аніме”;

“російське порно”.

Тим часом “українське порно” опинилося на восьмому місці – на дві сходинки нижче, ніж минулого року. Російське теж опустилося на 2 позиції, але все одно лишається популярнішим – у 2024-му воно піднялося у рейтингу на 12 сходинок.

До того ж більшість найпопулярніших запитів – 9 із 14 – українці писали російською мовою.

На 530% зріс інтерес до запиту “куні крупним планом”, а на 516% – “чуттєвий секс”.

Найпопулярнішою порнозіркою для нашої країни, як і минулого року, стала українка Josephine Jakson. Друге і третє місця посіли австралійка Анджела Вайт та британка Лілі Філіпс. Натомість росіянка Eva Elfie цього разу у топ не потрапила.

Найпопулярніше порно серед українців у 2025 році. Pornhub

У росії зафіксували найбільший інтерес до категорії «Трансгендери».

У США та Австралії найпопулярнішими залишилися відео про жінок, і в обох країнах лідирує категорія «Лесбіянки».

У Канаді цього року перше місце посіла категорія MILF.

У Бразилії найпопулярнішою стала категорія «Бразильці».

У Великій Британії та країнах Східної Європи домінують MILF та анальний контент.

У Франції, Італії та Німеччині найчастіше переглядають відео національного походження.

Середній час перегляду порно в Україні складав 9 хвилин 39 секунд. За загальною статистикою, жінки дивилися відео 15 секунд більше, ніж чоловіки.

Гендерний розподіл українських відвідувачів мав такий вигляд: 54% чоловіків і 46% жінок.

Найчастіше порно в нашій країні переглядали люди віком від 18 до 34 років – вони становили 50% від загальної кількості відвідувачів. Найменше глядачів було серед старших за 65 – близько 8%.

Найбільше падіння трафіку в Україні, традиційно, спостерігалося 13 січня. За старим стилем в цей день святкували Маланку.

Найпопулярніші світові запити – “хентай”, “мілф”, “філіпінське”, “лесбійське” та “анальний секс”. За рік вони не змінили свої позиції.

До топ-5 країн за кількістю трафіку на сайті поправили США, Мексика, Філіппіни, Бразилія та Німеччина.

Середній вік відвідувача Pornhub, як і минулого року, склав 38 років.

У 2025-му у трьох країнах світу жінки переглядали порно частіше, ніж чоловіки: Філіппіни (64% проти 36%), Колумбія (56% проти 44%) та Аргентина (56% проти 44%). Торік такий розподіл був лише на Філіппінах.