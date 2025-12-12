Прем’єр-міністр Віктор Орбан вивчає, як зберегти контроль над Угорщиною незалежно від результатів виборів, що відбудуться у квітні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнану людину.

За словами особи, знайомої з ситуацією, яка попросила не називати її імені, деякі опитування показують двозначну перевагу опозиції, тому Орбан грається з ідеєю зайняти посаду президента та переписати закони, щоб зробити її найвпливовішою посадою в країні.

62-річний Орбан порушив питання президентської системи після зустрічі в Білому домі минулого місяця зі своїм союзником президентом Дональдом Трампом, заявивши, що цей план «завжди обговорюється». У середу парламент Угорщини схвалив законопроект партії Фідес Орбана, який ускладнює законодавцям усунення президента з посади в майбутньому.

Як вказує Bloomberg, якщо «Фідес» переможе на виборах, Орбан може продовжувати керувати справами на посаді президента, передавши повсякденні урядові справи довіреному союзнику — міністру будівництва та транспорту Яношу Лазару.

Якщо ж Орбан зазнає поразки, його президентство може обмежити здатність опозиційного лідера Петера Мадяра перепозиціонувати Угорщину як лояльного члена ЄС після років протистояння з Брюсселем з усіх питань: від верховенства права та корупції до вето щодо підтримки України. А втім, джерело видання наголошує, що цей шлях був би ризикованим, якщо його розглядатимуть як такий, що суперечить волі народу.

Окрім того, наголошує Bloomberg, для цього сценарію Орбану довелося б скористатися поточною переважною більшістю голосів «Фідес» у парламенті до квітневих виборів. Адже в країні саме парламент голосує за те, хто має бути главою держави.

Чинний президент, союзник «Фідес» і колишній суддя Конституційного суду Тамаш Шуйок, також повинен був би піти у відставку. Загалом його термін закінчується у 2029 році.

Можливість того, що Орбан реорганізує президентську владу, є одним із багатьох сценаріїв, які опозиційна «Тиса» не виключає, наголосив співрозмовник, знайомий з думкою керівництва партії.

Орбан переписав виборчі правила з моменту повернення до влади у 2010 році, зменшивши кількість законодавців у парламенті та перекроївши межі виборчих округів. Опитування 1000 дорослих, проведене угорською дослідницькою компанією Political Capital, опубліковане цього тижня, показало, що 63% респондентів очікують, що Фідес внесе більше змін до квітня.

Сприятлива міжнародна ситуація також може допомогти. Після виборів в Угорщині у 2022 році ЄС призупинив значну частину свого фінансування. Однак ці дії не змогли приборкати Орбана, який зміцнив зв’язки з Росією та Китаєм і продовжував підривати громадянські свободи всередині країни.

Оскільки Вашингтон зараз розриває трансатлантичні домовленості про безпеку, ЄС має більші проблеми, тоді як Трамп минулого місяця назвав Орбана «великим лідером».

«Не буде жодного важеля впливу на Орбана з-за кордону», – сказав Хегедуш. «Міжнародне середовище стало разюче поблажливим для конституційної інженерії».

За регіональними стандартами, глава держави Угорщина слабкий. У Румунії президент відповідає за зовнішню політику та відвідує саміти ЄС. У Польщі новий президент-націоналіст наклав вето на деякі законодавчі акти прем’єр-міністра Дональда Туска. Президент у Будапешті може надсилати законопроекти на розгляд, хоча це рідко заважає порядку денному Орбана.

Після зустрічі з Трампом у Вашингтоні минулого місяця Орбан високо оцінив силу президентської системи. У США Трамп «каже: «Це те, чого я хочу, а ви самі це вирішуйте», — сказав він угорському телеканалу ATV у листопаді.

Орбан додав, що він давно думав про таку схему: «Питання полягає в тому, що тут і зараз, з нашою історією, знаннями та викликами, з якими ми стикаємося, що найкраще для угорців?»

Перехід впливу між президентом і прем’єр-міністром вже давно є частиною авторитарної політики.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, з яким Орбан зустрівся в понеділок у Стамбулі, зійшов з посади прем’єр-міністра та став першим президентом країни, обраним безпосередньо, у 2014 році. З того часу він обіймає посаду, а його головний суперник зараз перебуває у в’язниці. Володимир Путін став прем’єр-міністром Росії, щоб уникнути обмеження термінів президентських повноважень, але повернувся на посаду глави держави.

В Угорщині дорослішає покоління, яке не знало жодного іншого лідера, окрім Орбана. Озброєний законодавчою більшістю після кожних із чотирьох останніх парламентських виборів, Орбан обрав таких лоялістів, як Сульок, главою держави.

Це дозволило Орбану протягом останніх 15 років замінити конституцію, правити за допомогою декретів та підтримувати законодавство, яке часом не витримувало розгляду в суді ЄС, зокрема щодо імміграції. Брюссель продовжує утримувати понад 20 мільярдів доларів фінансування Угорщини.

Така необмежена влада може закінчитися для Орбана, принаймні за парламентської системи. Мадяр об’єднав більшість прихильників опозиції навколо своєї партії Тіси на тлі втоми від правління Орбана та економіки. Більшість опитувань показують, що Тіса має стабільну, хоч і зменшувальну перевагу.

44-річний Мадяр пообіцяв скасувати правління Орбана і навіть дозволити чиновникам потрапити до в’язниці, якщо їх буде засуджено за правопорушення. Орбан, який відкидає заяви ЄС про те, що його уряд причетний до корупції, проводив ротацію керівників різних установ, щоб забезпечити, щоб їхні терміни повноважень охоплювали потенційну угорську адміністрацію.

Наприклад, раніше цього року головний прокурор пішов у відставку, дозволивши прем’єр-міністру обрати наступника на дев’ять років. Потім Орбан перевів лоялістського прокурора Петера Полта до Конституційного суду на 12-річний термін.

Тим часом законодавці Орбана проголосували в середу за те, щоб дозволити цьому верховному суду блокувати зусилля щодо усунення президента у разі неможливості виконувати обов’язки. Причиною законопроекту було уникнення будь-чого, що могло б перешкодити «демократичному функціонуванню» держави.