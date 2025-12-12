Олег Винник вперше детально прокоментував чутки про те, що нібито втік з України “під пледиком”. Він вперше розповів, як усе відбувалося насправді.

Подробицями виїзду з України Винник поділився в інтерв’ю РБК-Україна.

Як Винник зустрів повномасштабне вторгнення

За словами артиста, він приїхав в Україну 13 лютого для роботи й мав повертатися до Берліна 23-го числа, але рейсів вже не було. Перші вибухи застав в орендованому клубному будинку під Києвом разом з дружиною Таюне.

“Лежимо ми в ліжку і Тая каже: “Слухай, щось начебто трусить. По-моєму, війна”. А я такий: “Щось я не відчув”, – пригадав Олег.

Тоді він вийшов на балкон та помітив “різноманітні вогники” за Києвом.

“Я так голову підіймаю вверх, а там мрячить якийсь дощ. Я такий думаю: лютий місяць, щось мрячить мені на лице. Я рукою так витерся, дивлюся, а вона чорна. У нас білий кахель був. Ногою раз, а там сажа. Я думав, що це нереально. Це якісь торф’яники горять. Зрештою докурив цигарку і такий заходжу: “Тая, ти права, війна”, – пригадав співак.

Першим, кому він зателефонував тоді, був партнер по бізнесу Олександр Горбенко, адже “крім нього в Києві нікого не було”. Згодом подружжя забрало його родину та разом вирушило на захід країни. Сам чоловік приєднався пізніше.

“Була я, дружина Олександра, теща, донька, собака, коти. Ціла машина забита”, – прокоментувала Таюне.

Винник з дружиною розповіли про початок вторгнення (скриншот)

Що сказав Винник про виїзд за кордон

Саме колишній продюсер став одним з тих, хто розповсюдив чутки про нелегальну втечу співака. Сам же він назвав ці заяви абсурдом.

“Той, хто пише, що він зі мною був, мене там бачив. Ні! Як може людина, яка перетинала кордон взагалі у своєму житті, це сказати? Як це можна реально виїхати з нашої країни під якимось пледиком чи в багажнику? Чи це неповага до наших прикордонників?” – заявив артист.

За словами Олега, він мав право на виїзд, адже багато років є резидентом Німеччини. Крім того, ніколи б не став перетинати кордон без належних на те документів.

“Ми виїжджали 27 лютого. Так, один раз був сказав 26-го. Ми мали виїжджати 26-го, але Олександр не приїхав. Але знову повторюю, Олександра з нами в машині не було. 27 лютого ми виїхали, але за офіційними документами, тому що я вже 25 років як резидент Німеччини. Це було законно”, – підкреслив він.

А щодо виїзду “під пледиком” чи в “багажнику”, то ці закиди Олег назвав нісенітницею.

“Просто уявіть собі ситуацію. Прикордонник паспорти бере і каже: “А що це у вас там під пледиком?” А я такий кажу: “Будь ласка”. А він: “О, то це Олег Виник”. Що це за нісенітниця? Як це можна збагнути взагалі? Є закони України, є документи, є зрештою ризики для особи, яка відома на всю країну і пісні якої звучать з кожної праски. Я б на це ніколи не пішов би, якби не мав права переїздити”, – пояснив він.

Нагадаємо, чутки про виїзд Винника з’явилися у серпні минулого року. Тоді Горбенко заявив, що 24 лютого 2022 року Винник попросив його сім’ю зачекати, а згодом приїхав з “трьома великими валізами” й вирушив з його родиною за кордон.

За словами продюсера, артист нібито їхав, ховаючись під “синім пледом між сидіннями”, бо боявся, що його впізнають і не випустять. Проте родина Винників усі ці закиди детально спростовує в інтерв’ю.

Винник також розповів про свого сина Юліана, якого виховує в Німеччині. Нині виконавець з дружиною Таюне живе в Берліні.

Син Олега Винника

Юліан, за словами артиста, народився в Німеччині. Про громадянство 21-річного юнака його зірковий батько не став розповідати. Відомо, що син артиста є студентом одного з німецьких університетів. Олег Винник зізнався, що Юліан володіє українською та німецькою мовами і на базовому рівні — російською.

“У Берліні я якось став. Тут дитина моя народилася, пішла до дитячого садочка, школи, гімназії та зараз навчається в університеті. Зараз він дорослий, він має водійські права та все інше. І так минає життя. До війни я був у Берліні, можливо, два місяці на рік — літав до свого сина”, — каже артист.

Ба більше, син Винника допомагає йому розвивати співочу кар’єру. Юліан розробляє ідеї для контенту та знімає його, інколи дає поради щодо публікації того чи іншого допису.

“Часом Юліан, син наш, знімає. У нього є дуже оригінальні ідеї. Але, як правило, він монтує і у нього дуже круто виходить. Сімейний підрядник”, — розповів виконавець.

Чи будуть концерти в Україні

На запитання, чому Олег не приїжджає до України з виступами, він заявив, що готовий провести концерт, попри “все це л**но”, яке, на його думку, про нього кажуть.

“Якщо є ця можливість, я приїду, я зроблю той концерт. Я знаю, що він буде саме на фоні того, що сьогодні про мене оце все л**но розносять. Люди знають, що це не так”, — каже музикант, додавши, що виступи повинні влаштовувати організатори, а не музиканти.

Зокрема, Винник наголосив, що йому “вже не важливо”, що про нього думають. Артист також не погодився з тим, що його називають “скандальним”, запитуючи: “В якому скандалі мене хоч хтось бачив?”.