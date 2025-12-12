Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 186 480 (+1 400) осіб
танків – 11 406 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 705 (+6) од.
артилерійських систем – 35 008 (+16) од.
РСЗВ – 1 566 (+2) од.
засоби ППО – 1 256 (+3) од.
літаків – 432 (+1) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253) од.
крилаті ракети – 4 060 (+2) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 69 614 (+107) од.
спеціальна техніка – 4 024 (+2) од.
Дані уточнюються.