Ярославський нафтопереробний завод (ЯНОС) – один із найстаріших і найбільших НПЗ Росії. Входить до структури ПАТ «Славнєфть» (спільне підприємство «Роснєфти» та «Газпром нафти»).

Потужність переробки: близько 15 млн. тонн нафти на рік. Профіль продукції: бензин, дизель, авіаційне паливо, мазут, бітум, нафтохімічна сировина.

НПЗ вважається стратегічно важливим об’єктом, що забезпечує постачання ПММ, включаючи авіаційне паливо, для: Міноборони Росії, силових структур, оборонних підприємств Центрального федерального округу.