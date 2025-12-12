11 грудня під час сесії депутати Миколаївської міської ради внесли зміни до бюджету на 2025 рік.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Директорка департаменту фінансів Віра Святелик зазначила, що в міжсесійний період місто отримало додаткові дотації та субвенції з державного бюджету. Тож запропонувала збільшити доходи та видатки міського бюджету на обсяг цих субвенцій.

Так, в місцевий бюджет надійшли кошти в такому обсязі:

додаткова дотація для громад на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною агресією рф – 134,993 млн грн;

субвенція на забезпечення харчування учнів у школах – 61,297 млн грн;

субвенція на доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 40,092 млн грн;

субвенція на будівництво та реконструкцію житла для формування фонду тимчасового проживання – 8,027 млн грн.

Доходи громади визначили у розмірі 6 мільярдів 698 мільйонів гривень, а видатки — 7 мільярдів 423 мільйони гривень.

