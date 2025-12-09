За 2025 рік станом на сьогодні до бюджету міста Миколаєва вже надійшло 252,36 млн грн орендної плати за землю (у 2024 році за аналогічний період — 207,95 млн грн); 123,49 млн грн земельного податку (у 2024 році за аналогічний період — 98,15 млн грн); а також 10,96 млн грн — від стягнення збитків та недоотриманої орендної плати.

Про це 9 грудня повідомили у департаменті архітектури та містобудування міської ради, передає Інше ТВ.

У Департаменті зазначають, що за 11 місяців 2025 року укладено 520 договорів на використання земель громади; розраховано 72,65 млн грн збитків за незаконне або неналежне використання міських земель.

Матеріали щодо 5,82 млн грн збитків передані до правоохоронних органів, щодо 43,85 млн грн — скеровано до юридичного департаменту для подальшого стягнення, в судах розглядаються справи щодо 22,34 млн грн, ініційовані муніципалітетом.

«Ми вдячні відповідальному бізнесу, який сумлінно виконує свої зобов’язання та забезпечує надходження обов’язкових платежів до бюджету», – зазначають у департаменті.

Як повідомляло Інше ТВ, за 10 місяців 2025 року землевласники та орендарі Миколаївщини сплатили понад 975 млн грн плати за землю