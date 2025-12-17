13 грудня у Бухаресті відбулися міжнародні змагання зі стрибків з жердиною «Romanian International Pole Vаult Gala».

У змаганнях взяла участь спортсменка Школи вищої спортивної майстерності Козуб Юлія.

Як повідомили в управлінні у справах фізкультури та спорту Миколаївської міськради, вихованка Юрія Строіна посіла 2 місце з результатом 4.22 м, який став її особистим рекордом та рекордом Миколаївської області серед жінок у стрибках з жердиною.

