У грудні 2025 року управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації та компанія EPAM Systems підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток цифрових компетенцій у регіоні.

Перший навчальний механізм для ветеранів вже запускається спільно з командою EPAM. Йдеться про програму EPAM Campus – Cloud & DevOps Fundamentals Program, що надає можливість українським ветеранам здобути базові знання з хмарних технологій та DevOps, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням: https://campus.epam.ua/ua/training/5614.

Для зручності учасників під час реєстрації спрощено один із бар’єрів – прибрано обов’язковий рівень англійської на етапі подачі заявки. Водночас, наявність англійської значно спрощує подальший розвиток у сфері ІТ.

Кількість місць та термін подачі заявки у програмі обмежені. Організатори закликають усіх зацікавлених реєструватися, проходити навчання та надавати зворотний зв’язок для покращення освітнього процесу.

Програма повністю безоплатна, а її проходження дозволяє глибше зануритися у світ сучасних технологій та отримати практичні навички для подальшого професійного розвитку.

