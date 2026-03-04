Не встигли миколаївці сьогодні, 4 березня, оговтатись від першої атаки на транспорту інфраструктуру, як ворог спрямував «шахеди» вдруге. Цього разу під ударом опинився житловий сектор міста.

Про деталі інформують в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, на одній з локацій виникла пожежа утеплювача та обшивки двоповерхового житлового будинку на площі 2 кв. м, її ліквідовано вогнеборцями.

На другій локації — залишки БпЛА з бойовою частиною впали на територію приватного домоволодіння. Тут подвір’я обстежили піротехніки та хіміки ДСНС. Боєприпас вилучено з місця події.

На щастя, цього разу обійшлось без постраждалих.

Від ДСНС залучались 24 рятувальники, 7 одиниць техніки. Додатково працював загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та бригада Миколаївсткої філії “Газмережі”.

