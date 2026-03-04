Як вже повідомлялося, з самого ранку ворог тероризував Миколаїв безпілотними літальними апаратами. Внаслідок атаки шахедів пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа на площі 70 кв. м., її ліквідовано рятувальниками та черговим караулом пожежного потягу АТ «Укрзалізниця». На місці додатково працювали піротехніки та хіміки ДСНС.

Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано.

Від ДСНС залучались 24 чоловіка особового складу, 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, Поїзд, в який у Миколаєві влучив шахед, був порожній (ФОТО)