Сьогодні зранку на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. На жаль, поранено одного співробітника УЗ. Йому надана вся необхідна медична допомога.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він також розповів, що вчора ввечері рф намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель.

Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива.

Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух.

Як повідомляло ІншеТВ, У Миколаєві внаслідок атаки шахедів на обʼєкт транспортної інфраструктури поранений чоловік