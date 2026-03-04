Україна отримуватиме обладнання зі списаних електростанцій у Європі для відновлення своїх ТЕЦ і ТЕС. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, пише Кореспондент.

Міністр зазначив, що на попередньому енергетичному засіданні за участю міжнародних партнерів досягнуто домовленостей про передачу обладнання, яке вже не використовується на європейських станціях. Українські технічні команди вже побували в Латвії, Австрії та Німеччині.

Зокрема, у Латвії була виокремлена Ризька ТЕЦ, яка перебуває в стані декомісії. Частини її конструкції плануються до використання для ремонтів українських теплоелектроцентралей.

Також українські фахівці аналізують технічний стан двох вугільних ТЕС у Німеччині та двох теплоелектроцентралей в Австрії. Крім того, низка країн Східної Європи висловили готовність передати свої застарілі вугільні та газові станції для потреб України.

За словами Шмигаля, це обладнання дасть змогу швидко відновити об’єкти енергосистеми країни, які зазнали пошкоджень унаслідок війни.

За прогнозами експертів, енергосистема України може стабілізуватися вже у квітні завдяки підвищенню температури та завершенню опалювального сезону. Однак очікується, що російська сторона продовжить атаки на енергетичну інфраструктуру навіть після закінчення зими. З огляду на це уряд разом із регіонами розпочав підготовку до наступного холодного сезону.