За даними Головного управління статистики, середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні 2026 року становила 25090 грн (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору), що на 10,3% менше ніж у середньому по Україні (27975 грн). У порівнянні з груднем 2025 року середня заробітна плата зменшилась на 15,5%, а відносно січня 2025 року – зросла на 22,5%.

Найвищий рівень номінальної зарплати спостерігався у працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (55744 грн), найнижчий – у працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (11111 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 лютого 2026 року становила 40,8 млн.грн, що на 8,4% більше ніж на 1 січня 2026 року (на 3,1 млн.грн). Підприємствами промисловості сформовано 54% загальної суми заборгованості, сільського господарства – 45,5%. Переважна частина боргу (76,1%) зосереджена на підприємствах Миколаївського та Вознесенського районів.

Роботодавці вчасно не розрахувалися з 732 працівниками, кожному з яких не виплачено у середньому 55,8 тис.грн.