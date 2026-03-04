Як повідомляло ІншеТВ з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч на 2 березня в рамках знищення воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал “Шесхаріс” та військово-морську базу “Новоросійськ” у Краснодарському краї рф. Зафіксовано масштабну пожежу на території.

Сьогодні стало відомо, що внаслідок цієї атаки було підбито 5 російських кораблів.

Про це повідомив російський моніторинговий канал Досье шпиона, який відомий своєю точністю.

Він стверджує, що за оцінками підрозділів ППО, у тій атаці українських сил було використано не менше 200 ударних БПЛА.

Внаслідок удару пошкодження отримали 5 військових кораблів, які перебували у порту.

Один із них отримав суттєві пошкодження, ймовірно, йдеться про морський тральщик «Валентин Пікуль» (в/ч 90921, Новоросійськ).

Також є інформація про завдані пошкодження кораблям «Єйськ» і «Касимов».

Відомо про 3 загиблих та 16 поранених військовослужбовців.