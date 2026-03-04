Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство не знайшло доказів створення Іраном ядерної бомби, водночас запаси збагаченого урану в Ірані та відмова допустити інспекторів викликають серйозне занепокоєння.

Про це Рафаель Гроссі заявив у соцмережі X, передає Громадське.

За його словами, МАГАТЕ не може підтвердити, що ядерна програма Ірану має виключно мирний характер, але даних про створення країною ядерної бомби немає.

Як заявив Гроссі, попри те, що немає доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, його великі запаси збагаченого урану, близького до збройового класу, та відмова надати інспекторам повний доступ «викликають серйозне занепокоєння»

«З цих причин у моїх попередніх доповідях зазначається, що доти, доки Іран не посприяє МАГАТЕ у розв’язанні питань щодо гарантій, агентство не зможе надати підтвердження того, що ядерна програма Ірану має виключно мирні наміри», — зазначив глава МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з атомної енергії 3 березня заявило про пошкодження підземного заводу зі збагачення урану в Натанзі, що в Ірані.

У МАГАТЕ зазначили, що радіологічних наслідків не очікується, а додаткового впливу на сам об’єкт не виявлено. Водночас агенція додала, що завод уже зазнав серйозних пошкоджень під час конфлікту в червні 2025 року.