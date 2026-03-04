Посадовець підписав акти приймання виконаних робіт, не перевіривши повноту і якість їх фактичного виконання, внаслідок чого на рахунок держпідприємства були безпідставно перераховані кошти громади. За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області та Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Викрили протиправну діяльність 65-річного сільського голови однієї із територіальних громад Миколаївського району слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів обласного главку поліції за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 2023 році між сільською радою та державним підприємством був укладений договір на виконання інженерно-вишукувальних і науково-проєктних робіт у сфері раціонального використання природних ресурсів. У подальшому посадовець підписав акти приймання виконаних робіт на загальну суму понад 630 тисяч гривень, не перевіривши повноту та якість їх фактичного виконання. Частина зазначених у документації робіт фактично не виконувалася, а розроблені матеріали не відповідали встановленим державним будівельним нормам і стандартам.

Внаслідок протиправних дій фігуранта на рахунок державного підприємства були безпідставно перераховані понад 630 тисяч гривень бюджетних коштів, що завдало істотної шкоди інтересам громади.

На підставі зібраних доказів слідчі, за узгодженням із процесуальним прокурором, зловмиснику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині оголосили про підозру у службовій недбалості бухгалтеру комунального підприємства, яке не отримало труб на понад 700 тис.грн.