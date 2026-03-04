На Київщині викрито схему заволодіння та продажу відумерлої спадщини за участі ексголови районного суду та адвокатів.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито колишнього голову районного суду, трьох адвокатів, голову ОСББ та їх спільника. Їх підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння нерухомим майном та його продажем.

За даними слідства, у 2020 році після смерті жінки, яка не мала спадкоємців – її квартира в Києві мала перейти територіальній громаді. Натомість суддя та його спільники розробили план шахрайського заволодіння майном.

Вони організували подання до суду завідомо неправдивого позову про визнання права власності на квартиру. Позов подав чоловік, який жодного стосунку до померлої чи її майна не мав, проте підозрювані внесли неправдиві відомості про його проживання з жінкою та наявність будинку у м. Сквира, який фактично належить іншій особі.

У березні 2021 року суд задовольнив позов, після чого право власності на квартиру було зареєстровано за «спадкоємцем», а майно продано третій особі за 34 500 доларів США.

Колишньому голові суду інкриміновано пособництво у шахрайстві, службове підроблення та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем. Трьом адвокатам та голові ОСББ – пособництво у шахрайстві та легалізацію майна. Фіктивному позивачу – шахрайство та легалізацію майна.

Прокуратура підготувала клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Також вживаються заходи для повернення незаконно відчуженого майна територіальній громаді.