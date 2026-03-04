Удари США та Ізраїлю по Ірану дають “п’ять уроків”. Їх у соцмережі Х окреслила пресслужба Збройних сил Китаю, повідомляє УНН.

Китайські військові критикують США за військові операції проти Ірану, використовуючи мультфільми та відео. Зокрема, “п’ять уроків” включають такі пункти:

найсмертельніша загроза: ворог всередині;

найдорожчий прорахунок: сліпа віра в мир;

найхолодніша реальність: логіка переваги вогневої потужності;

найжорстокіший парадокс: ілюзія перемоги;

абсолютна впевненість: самостійність.

В одному з дописів, опублікованих через кілька годин після посту про “п’ять уроків”, було зображено військового з мачете та ланцюгами, на землі лежить зламана емблема Організації об’єднаних націй, а на задньому плані гинуть діти. Допис супроводжувався підписом: “Руйнівник миру”.