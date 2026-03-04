Реактивний винищувач Кувейту помилково збив три американські літаки F-15 під час військової операції “Епічна лють”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел WSJ, кувейтський пілот винищувача F/A-18 помилково ідентифікував союзників як цілі та випустив по них три ракети.

“Пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися”, – розповів один зі співрозмовників видання.

Як повідомив інший співрозмовник WSJ, незадовго до цього іранські безпілотники порушили повітряний простір Кувейту. Один із дронів атакував тактичний центр у торговому порту, внаслідок чого загинули 6 американських військовослужбовців.

Саме через це кувейтські офіційні особи перебували у стані максимальної бойової готовності. Коли радари зафіксували наближення літаків, по них одразу відкрили вогонь.

Представник Центрального командування США відмовився від коментарів.

Наразі триває розслідування інциденту і офіційна причина катастрофи може змінитися.