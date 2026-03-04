Міністерство оборони Туреччини підтвердило інформацію про збиття ракети, випущеної з Ірану. В заяві, яка зроблена після цього, сказано:

“Балістичний боєприпас, запущений з Ірану та виявлений під час руху в напрямку повітряного простору Туреччини після перетину повітряного простору Іраку та Сирії, був своєчасно нейтралізований елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор’ї.

Було встановлено, що фрагмент боєприпасу, який упав у районі Дертьоль провінції Хатай, належав до боєприпасів протиповітряної оборони, які перехопили загрозу в повітрі. Внаслідок інциденту жертв та травм не було.

Наше бажання та можливості забезпечити безпеку нашої країни та громадян знаходяться на найвищому рівні. Хоча Туреччина підтримує регіональну стабільність та мир, вона здатна забезпечити безпеку своєї території та громадян, незалежно від того, від кого або звідки походять ці загрози.

Усі необхідні кроки для захисту нашої території та повітряного простору будуть вжиті рішуче та без вагань. Ми нагадуємо всім, що залишаємо за собою право реагувати на будь-які ворожі дії проти нашої країни.

Ми застерігаємо всі сторони утримуватися від дій, які призведуть до подальшої ескалації конфліктів у регіоні. У цьому контексті ми продовжуватимемо консультуватися з НАТО та іншими нашими союзниками”.