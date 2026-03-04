Президент Франції Еммануель Макрон увечері 3 березня звернувся до французів у зв’язку з ескалацією війни навколо Ірану та її наслідками для Близького Сходу і Європи. Його виступ став першою офіційною реакцією Парижа після ізраїльсько-американських ударів по іранській території та загрози подальшої регіональної дестабілізації.
Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.
Заява французького лідера була водночас жорсткою щодо Тегерана і критичною щодо способу, в який були здійснені військові операції союзників.
«Іран несе першу відповідальність»
Макрон чітко поклав первинну відповідальність за нинішню кризу на Ісламську Республіку.
За його словами, саме Іран:
розвинув «небезпечну ядерну програму»;
наростив безпрецедентні балістичні спроможності;
озброював і фінансував збройні угруповання в сусідніх країнах;
у січні цього року знову наказав відкривати вогонь по власному народу під час протестів.
Таким чином, Париж фактично визнає стратегічну провину Тегерана в накопиченні загроз, які призвели до нинішнього вибуху напруженості.
Удари — «поза міжнародним правом»
Втім, водночас Макрон наголосив: ізраїльсько-американські удари були здійснені «поза міжнародним правом». Це важливе формулювання. Президент не засудив сам факт втручання — більше того, він «зрозумів» його логіку, — але юридично дистанціювався від способу реалізації операції.
«Мир у регіоні буде можливий лише через відновлення переговорів», — підкреслив глава французької держави.
Захист французів у регіоні
Окремий блок звернення президент присвятив безпеці французьких громадян: Франція організує репатріацію своїх співвітчизників із регіону, починаючи з найбільш уразливих категорій, водночас посилює військову присутність — до Кіпру направляються додаткові засоби протиповітряної оборони, а в зону напруження перекидається фрегат «Le Languedoc», що свідчить про готовність Парижа діяти на випередження в разі подальшої ескалації.
Ліван: попередження Ізраїлю
Макрон окремо прокоментував можливість наземної операції Ізраїлю в Лівані.
Він назвав такий сценарій «небезпечним загостренням» і «стратегічною помилкою».
Франція історично має особливу роль у Лівані, і будь-яке масштабне втручання там автоматично створює додатковий дипломатичний і військовий ризик для Парижа.
Президент також нагадав, що Франція має стратегічні оборонні угоди з низкою держав регіону — зокрема з Об’єднаними Арабськими Еміратами та Кувейтом, — що передбачають взаємні гарантії безпеки. Таким чином, у разі подальшої ескалації Париж може бути не лише спостерігачем, а й стороною, пов’язаною конкретними зобов’язаннями. Це суттєво підвищує ставки для Франції: мова йде не лише про захист власних громадян, а й про виконання договірних обов’язків перед партнерами в Перській затоці.
Макрон також повідомив, що французькі винищувачі Rafale вже брали участь у захисті французьких військових об’єктів у регіоні під час останніх атак. Йдеться про оборонні дії, спрямовані на нейтралізацію повітряних загроз проти французьких баз. Окрім цього, президент оголосив про посилення систем протиповітряної оборони — до регіону буде направлено додаткові засоби ППО. Таким чином, Франція не лише готується до можливого погіршення ситуації, а вже фактично перебуває у фазі активного оборонного залучення.
