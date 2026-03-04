Президент Франції Еммануель Макрон увечері 3 березня звернувся до французів у зв’язку з ескалацією війни навколо Ірану та її наслідками для Близького Сходу і Європи. Його виступ став першою офіційною реакцією Парижа після ізраїльсько-американських ударів по іранській території та загрози подальшої регіональної дестабілізації.

Заява французького лідера була водночас жорсткою щодо Тегерана і критичною щодо способу, в який були здійснені військові операції союзників.

«Іран несе першу відповідальність»

Макрон чітко поклав первинну відповідальність за нинішню кризу на Ісламську Республіку.

За його словами, саме Іран:

розвинув «небезпечну ядерну програму»;

наростив безпрецедентні балістичні спроможності;

озброював і фінансував збройні угруповання в сусідніх країнах;

у січні цього року знову наказав відкривати вогонь по власному народу під час протестів.

Таким чином, Париж фактично визнає стратегічну провину Тегерана в накопиченні загроз, які призвели до нинішнього вибуху напруженості.

Удари — «поза міжнародним правом»

Втім, водночас Макрон наголосив: ізраїльсько-американські удари були здійснені «поза міжнародним правом». Це важливе формулювання. Президент не засудив сам факт втручання — більше того, він «зрозумів» його логіку, — але юридично дистанціювався від способу реалізації операції.

«Мир у регіоні буде можливий лише через відновлення переговорів», — підкреслив глава французької держави.

Захист французів у регіоні

Окремий блок звернення президент присвятив безпеці французьких громадян: Франція організує репатріацію своїх співвітчизників із регіону, починаючи з найбільш уразливих категорій, водночас посилює військову присутність — до Кіпру направляються додаткові засоби протиповітряної оборони, а в зону напруження перекидається фрегат «Le Languedoc», що свідчить про готовність Парижа діяти на випередження в разі подальшої ескалації.

Ліван: попередження Ізраїлю

Макрон окремо прокоментував можливість наземної операції Ізраїлю в Лівані.

Він назвав такий сценарій «небезпечним загостренням» і «стратегічною помилкою».

Франція історично має особливу роль у Лівані, і будь-яке масштабне втручання там автоматично створює додатковий дипломатичний і військовий ризик для Парижа.

Президент також нагадав, що Франція має стратегічні оборонні угоди з низкою держав регіону — зокрема з Об’єднаними Арабськими Еміратами та Кувейтом, — що передбачають взаємні гарантії безпеки. Таким чином, у разі подальшої ескалації Париж може бути не лише спостерігачем, а й стороною, пов’язаною конкретними зобов’язаннями. Це суттєво підвищує ставки для Франції: мова йде не лише про захист власних громадян, а й про виконання договірних обов’язків перед партнерами в Перській затоці.

Макрон також повідомив, що французькі винищувачі Rafale вже брали участь у захисті французьких військових об’єктів у регіоні під час останніх атак. Йдеться про оборонні дії, спрямовані на нейтралізацію повітряних загроз проти французьких баз. Окрім цього, президент оголосив про посилення систем протиповітряної оборони — до регіону буде направлено додаткові засоби ППО. Таким чином, Франція не лише готується до можливого погіршення ситуації, а вже фактично перебуває у фазі активного оборонного залучення.

