Як поінформував начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило, у січні – лютому 2026 року платниками Миколаївщини забезпечено сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів у сумі майже 4,7 млрд грн, що на 13,2 %, або на 541,6 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Податківець зазначив, що за вказаний період до державного бюджету спрямовано 2,7 млрд грн, що на 10,9 %, або на 265 млн грн більше, ніж за перші два місяці минулого року.

До місцевих скарбниць сплачено майже 2 млрд грн, що перевищило минулорічні надходження за січень – лютий на 276,6 млн гривень.

Валерій Політило підкреслив, що ці кошти є вагомим ресурсом для обороноздатності країни, реалізації соціальних програм та розвитку економіки.

Крім того, до пенсійного і соціальних фондів перераховано 2,8 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 13,8 %, або на 341,6 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Пишаємось платниками, які, незважаючи на виклики сьогодення, продовжують працювати, започатковують власну справу, інвестують у розвиток підприємництва, створюють нові робочі місця, тим самим підтримують економіку регіону та чесно сплачують податки.

У свою чергу фахівці податкової служби Миколаївщини в Офісі податкових консультантів, центрах обслуговування платників надають консультаційні послуги та інформують громадян, суб’єктів господарювання про новації податкового законодавства, використання електронних сервісів ДПС, а грантоотримувачам та майбутнім підприємцям допомагають з вибором системи оподаткування і виду діяльності, поданням податкової звітності тощо.

Нагадуємо, що Офіс податкових консультантів знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Щиро дякую кожному суб’єкту господарювання великого, середнього та малого бізнесу за доброчесність та відповідальність. Наша співпраця, в межах чинного законодавства, дає можливість підтримувати країну у важкий час війни податками, зборами, іншими платежами та забезпечувати обороноздатність нашої держави! Адже кожна гривня, сплачена до бюджету, йде на підтримку Збройних сил України, які захищають нашу землю від російських окупантів. Разом ми – сила! Разом переможемо! – наголосив очільник податкового відомства області.

Головне управління ДПС у Миколаївській області