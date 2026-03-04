В Україні опрацьовується рішення, яке має обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор у легальному сегменті. Обговорення ведеться на міжвідомчому рівні, а як ключове завдання визначено недопущення перетікання попиту до нелегальних операторів, де контроль і захисні механізми помітно слабші.

За даними, переданими агентству «Інтерфакс-Україна», діалог щодо майбутніх заходів триває між Мінцифри та Міноборони. У центрі уваги перебуває питання про те, як саме вибудувати обмеження так, щоб вони працювали як частина ширшої політики регулювання ринку.

Позиція регулятора і чутливість теми

Спікером з теми виступив керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу «ПлейСіті» Геннадій Новіков. Він охарактеризував обговорення як чутливе, підкресливши, що йдеться про специфічну групу гравців і про рішення, які можуть мати побічні ефекти для всього ринку.

Предметом розмови, по суті, стають обмеження або заборони для військових під час звернення до легальних організаторів азартних ігор. Новіков при цьому зазначив, що легальний сектор технічно простіше регулювати, однак саме простота адміністрування не гарантує очікуваного результату в умовах активної нелегальної пропозиції.

Головний ризик пов’язаний із переходом у тінь

Новіков прямо пов’язав ідею заборони з імовірністю перетікання попиту до неліцензованих майданчиків. «Якщо ми забороняємо легальних організаторів для військових і нічого водночас не робимо з нелегальним ринком, існує високий ризик, що значна частина попиту просто перейде в тінь», наголосив він.

Що комфортнішими й безпечнішими будуть умови в легальному сегменті, то менше стимулів переходити туди, де немає ні контролю, ні захисту. Тому питання обмежень для військових має вирішуватися паралельно з розвитком цивілізованого ринку, здатного запропонувати привабливі умови у межах закону. У “тіні”, за оцінкою Новікова, відсутні обмеження і захисні механізми, які вважаються обов’язковими для ліцензованих компаній.

Авторська логіка цієї тези будується на відмінності інструментів контролю. Легальні казино прив’язані до ліцензій, звітності та формальних вимог, а нелегальні оператори діють поза регуляторним контуром і можуть не враховувати обмежувальні правила, розраховані на офіційний ринок.

Чим обертається нелегальний сегмент для бюджету і гравців

Серед наслідків, про які говорить керівник «ПлейСіті», виокремлюють кілька напрямів ризику:

відсутність дієвих лімітів та інших елементів відповідальної гри

незахищеність прав гравця та невизначеність із гарантіями виплат

втрати бюджету, оскільки не надходять ліцензійні платежі та податки

Окремо підкреслюється фінансова сторона для держави. За зміщення активності до нелегальних організаторів регулятор втрачає можливості контролю, а бюджет недоотримує кошти, які формуються за рахунок ліцензування та оподаткування легального сектору, водночас попит на гру як поведінковий чинник може зберігатися.

Реєстр залежних і ліміти працюють не всюди

Новіков нагадав, що в Україні діє реєстр залежних від ігроманії, куди можна вносити осіб з ознаками ігрової залежності. Однак цей інструмент прив’язаний до легального поля, тоді як нелегальні організатори, за його словами, не зупиняються такими обмежувачами і не зобов’язані їх застосовувати.

Схожа проблема виникає і з лімітами, які в нормальній конструкції ринку мають обмежувати надмірні витрати та знижувати ймовірність залежності. Новіков попередив, що казино без ліцензії здатне ігнорувати такі обмеження, а сам захід ризикує залишитися формальністю. «Для нас принципово, щоб ліміти були інструментом відповідальної гри, а не формальною забороною», заявив він.

Повернення перевірок як підґрунтя для нагляду

На тлі обговорення майбутніх обмежень влада також повертає перевірки організаторів азартних ігор, що подається як основа для системного нагляду і більш зрозумілого контролю за дотриманням правил на ринку. У практичному сенсі йдеться про відновлення законного інструментарію, який дає змогу фіксувати порушення та реагувати на них у межах процедури.

Повідомляється, що такий підхід дає кілька управлінських можливостей:

проведення планових і позапланових перевірок

приведення правил контролю у відповідність із законодавством

формування зрозумілого переліку вимог, за якими оцінюється робота організаторів

Баланс між обмеженнями та боротьбою з нелегальним ринком

Позиція Новікова загалом зводиться до вимоги збалансованості. Обмеження для військових, як і ліміти, за його словами, мають розглядатися разом із заходами проти нелегального сегмента, інакше існує ризик погіршення ситуації та витіснення попиту туди, де в держави менше важелів контролю і нижчий рівень захисту гравців.