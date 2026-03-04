Командир бойового підрозділу на брифінгу в понеділок заявив сержантам, що війна в Ірані є частиною Божого плану, і що президент Дональд Трамп був «помазаний Ісусом, щоб запалити сигнальний вогонь в Ірані, щоб спричинити Армагеддон і відзначити його повернення на Землю». Про це йдеться у скарзі сержанта у Фонд військової релігійної свободи.

Про це пише на Substack правозахисники.

З ранку суботи до вечора понеділка Фонд військової релігійної свободи (MRFF) зареєстрував понад 110 подібних скарг на командирів у кожному роді військ.

Скарги надійшли від понад 40 різних підрозділів, розподілених щонайменше на 30 військових об’єктах.

MRFF зберігає анонімність заявників, щоб запобігти помсті з боку Міністерства оборони. Пентагон не одразу відповів на мій запит про коментар.

Один заявник назвав себе сержантом підрозділу, який наразі перебуває за межами зони бойових дій в Ірані, але перебуває в стані готовності до розгортання в будь-який час. Сержант-офіцер заявив, що вони є християнами, і надіслав електронного листа до MRFF від імені 15 військовослужбовців, включаючи щонайменше 11 християн, одного мусульманина та одного єврея.

Сержант-офіцер написав до MRFF, що їхній командир «закликав нас сказати нашим військам, що це «все частина божественного плану Бога», і він конкретно посилався на численні цитати з Книги Одкровення, що стосуються Армагеддону та неминучого повернення Ісуса Христа».

Міністр оборони Піт Гегсет закріпив євангельське християнство на найвищих рівнях армії США, проводячи щомісячні молитовні зустрічі по всьому Пентагону. Минулого року Пентагон підтвердив, що Гегсет відвідує щотижневе вивчення Біблії в Білому домі. Його проводить проповідник, який каже, що Бог наказує Америці підтримувати Ізраїль.

У понеділковому електронному листі від сержанта йдеться, що зауваження їхнього командира «руйнують моральний дух та згуртованість підрозділу і порушують клятви, якими ми клялися підтримувати Конституцію».

Президент і засновник MRFF Майкі Вайнштейн, ветеран ВПС та Білого дому часів Рейгана, сказав, що з моменту нападу США та Ізраїлю на Іран рано вранці суботи MRFF «засипали» подібними скаргами:

Ці заклики мають одну спільну рису: військовослужбовці, які звертаються за допомогою до MRFF, повідомляють про необмежену ейфорію своїх командирів та командних ланцюгів щодо того, як ця нова «санкціонована Біблією» війна є явно незаперечною ознакою швидкого наближення фундаменталістського християнського «Кінця Часу», яскраво описаного в Новому Завіті, книзі Одкровення.

Вайнштейн посилався на конституційні заборони та заборони Єдиного кодексу військового правосуддя (UCMJ) щодо впровадження релігійних переконань в офіційні військові інструкції чи повідомлення.

Вайнштейн додав, що MRFF отримує аналогічні скарги на християнську теологію кінця світу — «щоразу, коли це лайно вибухає на Близькому Сході».

Наприклад, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року MRFF повідомила про скаргу на командира ВПС, який на брифінгу сказав, що «Війна між Ізраїлем та ХАМАС була передречена Книгою Одкровення в Євангелії Ісуса Христа, і ніхто нічого не може з цим вдіяти».

Після 11 вересня президент Джордж Буш згадував американський «хрестовий похід» проти тероризму, нагадуючи давні зіткнення між християнськими хрестоносцями та мусульманами. Мова Буша вважалася потенційно натхненною для мусульман взятися за зброю проти США, якщо вони проголосять себе християнською армією, яка веде війну проти ісламу.

Міністр закордонних справ Франції Юбер Ведрін тоді сказав: «Треба уникати потрапляння в цю величезну пастку, цю жахливу пастку», встановлену Аль-Каїдою під час терактів 11 вересня. Буш відмовився від терміну «хрестовий похід».

Від ІншеТВ. Substack — це американська онлайн-платформа, яка дозволяє авторам публікувати інформаційні бюлетені, статті, подкасти та відео, монетизуючи їх через пряму підписку. Вона поєднує можливості блогу, розсилки та соціальної мережі, дозволяючи творцям контенту створювати спільноти без реклами та складних алгоритмів, фокусуючись на глибокому матеріалі. Нею користуються як організації, так окремі автори, зокрема, й дуже авторитетні, які вирішили не підпадати під обмеження окремих ЗМІ. Є думка, що саме такі платформи – майбутнє свободи слова у світі.