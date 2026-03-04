Війська рф стали активно використовувати безпілотники типу Shahed на фронті.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

“Противник бачить, як ми ефективно працюємо проти Шахедів по Україні всіма засобами. І думає, що йому з цим робити.

Поки він думає, що робити, щоб не втрачати Шахеди в тилах, він вирішив атакувати ними лінію фронту на глибину від нуля до 20 кілометрів. Великий відсоток цих Шахедів мають онлайн управління.

Раніше такої активності Шахедів близько до фронтів ми не бачили”, – підсумував радник міністра оборони.

