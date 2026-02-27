Міністр оборони України Михайло Федоров сьогодні, спілкуючись із журналістами, заявив про ліквідацію mesh-мережі, яку використовували ворожі “шахеди” на півночі країни, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України.

Федоров наголосив, що головним фокусом роботи його команди у перший місяць після приходу у Міністерство стала ППО та посилення її системи. Зокрема, для цього було впроваджено систему After Action Review.

“Кожного разу після масштабної атаки збирали команди міноборони й Повітряних сил, щоб проаналізувати атаку: де розташовані перехоплювачі, де збивають шахеди, які траєкторії балістики, як працює “мала” ППО, які наслідки кожної атаки. Ухвалювали рішення, що потрібно вдосконалити!” – розповів міністр.

Радник міністра оборони Сергій Флеш пояснив, про що йдеться.

-Ви просите прокоментувати заяву Міністра оборони про знищення мережі наведення Шахедів з Білорусі. МЕШ радіо мережа на Шахедах це фактично радіомодеми, які не просто приймають і передають сигнали, а ще й є ретранслятором і підсилювачем сигналу один для одного. При такій схемі всі Шахеди в повітрі пов’язані по радіо між собою. В результаті можна збити кілька Шахедів і зв’язок не обірветься, він просто піде через інші Шахеди.

Причому тут Білорусь?

Хоч Шахеди пов’язані між собою через модеми, повинні бути початкові точки, звідки канал управління через інтернет доходить до російських операторів Шахедів і Гербер. Звичайно такі точки вигідно ставити на високих щоглах ( 70-90 метрiв) десь поруч з нашiм кордоном і застосовувати спрямовані на Україну потужні антени.

Такі високі точки зв’язку на території противника випромінюють радіосигнали, які наша радіорозвідка бачить з нашої території. Ми можемо запеленгувати сигнал і сказати, що він 100% йде з такого-то місця.

Так ось, те, що такі точки працювали з території росії та окупованих територій, нікого не здивувало, а ось робота таких точок з території Білорусі виявилася сюрпризом. Таких точок у РБ було виявлено кілька, і вони обслуговували Шахеди в різних частинах нашоi країни.

Наприклад, одна точка досягала сигналом аж до Києва, і розвідувальні БПЛА, які літали над Києвом, використовували її для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки Шахедів на західну Україну. Зокрема на залізницю Київ-Ковель.

Звичайно, ми не стали мовчки спостерігати за цим процесом управління Шахедами з території РБ.