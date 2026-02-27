За клопотанням прокурорів, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи учасникам схеми розкрадання коштів на будівництві стратегічних оборонних споруд для української авіації.

Командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області відправлено під варту.

Для посадовця СБУ суд визначив альтернативу у вигляді застави – 6,9 млн грн, для посадовця Повітряних Сил ЗСУ – 7 млн грн.

У звʼязку із тим, що судом прийнято рішення про визначення вдвічі меншої суми заставі, ніж та, яку просила сторона обвинувачення, прокурорами готуються апеляційні скарги на рішення суду про обрання запобіжних заходів.

Нажива на проєктах, спрямованих на захист повітряного простору держави в умовах війни, є проявом особливої безпринципності і це неприпустимо. Кожен, хто ставить власну кишеню вище за обороноздатність держави, нестиме відповідальність за всією суворістю закону.

