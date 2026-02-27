У грудні 2025 року учасники програми придбали українських товарів на майже 7 млрд грн – це найбільший обсяг покупок від старту ініціативи.

На рахунки 4,4 млн українців надійде 699 млн грн кешбеку, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

За весь час дії програми українці отримали майже 6,04 млрд грн «Національного кешбеку». Їх люди витрачають переважно на оплату комунальних послуг, купівлю українських товарів або на підтримку Сил оборони.

Як повідомляло Інше ТВ, “Національний кешбек” з 1 березня диференціюють: на макарони та сири він зросте до 15%, на кондитерку залишиться 5%