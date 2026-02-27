Експрем’єр Великої Британії Ріші Сунак консультуватиме Зеленського щодо економічного оновлення України.
Про це повідомляє The Independent.
Сунак став членом Міжнародної консультативної ради Володимира Зеленського з економічного оновлення України. Експрем’єр буде одним із кількох міжнародних консультантів і виконуватиме цю роботу на безоплатній основі.
Очікується, що консультативна рада створить експертну групу для консультацій як Зеленського, так і його економічної радниці, колишньої віцепрем’єрки Канади Христі Фріланд.
Коментуючи своє призначення, Сунак висловив упевненість, що Україна «може стати однією з найдинамічніших економік Європи».
Британець вже взяв участь у першому засіданні ради у четвер.