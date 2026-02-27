Італійські правоохоронці затримали 34-річного сина українського банкіра Олександра Адаріча, який минулого місяця випав із вікна будинку в Мілані. Слідчі припускають, що чоловік заманив батька в будинок, щоб змусити його переказати велику суму коштів.

Про це пише ANSA, передає Громадське.

За версією слідства, підозрюваний разом зі спільниками заманив батька в пастку — він переконав його приїхати до Мілана для участі в «робочій зустрічі», а потім «взяв участь у його викраденні з метою примусити його переказати 250 тисяч євро в криптовалюті».

Також чоловіка звинувачують у падінні Адаріча з вікна будинку, адже на той момент він нібито був єдиною «особою, присутньою в кімнаті». Технічні експертизи відтворили пересування загиблого, а завдяки аналізу камер відеоспостереження та телефонних з’єднань вдалося простежити пересування і його сина, а також «встановити його роль у смерті батька».

Сам син українського банкіра, за словами слідчих, виклав «малоймовірну версію» про те, що його та батька викрали в тій квартирі невідомі люди, але йому наказали повернутися до Іспанії, не повідомляючи про інцидент.

Нині правоохоронці також розшукують чотирьох інших людей, яких вважають спільниками 34-річного підозрюваного. Вони, ймовірно, вже певний час були причетні до подібних практик вимагання криптовалюти протягом деякого часу. Нині, щоб встановити, чи Адаріч помер до падіння чи внаслідок нього, необхідно провести розтин, який заплановано на 9 березня.

Як повідомляло ІншеТВ, тіло банкіра знайшли у внутрішньому дворику готелю в Мілані 23 січня. За шість днів правоохоронці встановили його особу — загиблим виявився 54-річний український банкір Олександр Адаріч.

Консьєрж повідомив правоохоронцям, що за кілька хвилин після падіння загиблого з висоти 15 метрів бачив таємничого чоловіка, що спустився у двір і підійшов до тіла з запитанням англійською мовою: “Що сталося?” Після цього чоловік зник безслідно.

Згідно з реконструкцією слідчих, із загиблим у номері перед інцидентом були й інші чоловіки, які можуть бути причетними до вбивства. Поліція припускає, що хтось міг інсценувати самогубство банкіра, щоб приховати докази злочину. Наразі правоохоронці чекають на результати розтину.

Також у номері виявили кілька документів з фотографією та особою жертви, проте в яких були вказані інші громадянства.

В одному документі було зазначено ім’я Адаріча, тоді як в іншому — громадянина Румунії — було ім’я Александру Адарічі, що, очевидно, вказувало на останні ділові операції менеджера з люксембурзькою компанією. Однак до кімнати, заброньованої онлайн кимось іншим, ніж жертва, можна отримати доступ без необхідності відвідування стійки реєстрації: її орендували з 22-го по 24-те число, а Адаріч помер 23-го. Відновити активи та поточні ділові операції Адаріча буде непросто, оскільки він мав банківські рахунки в кількох країнах, і знадобиться запит на допомогу.

Окрім травм, отриманих внаслідок падіння, у Адаріча були сліди здавлення на тілі, що свідчить про те, що він зазнав насильства. Він також міг отримати удари, які могли сприяти його смерті до падіння або його скинули з місця.

Слідчі та прокурори працюють із записами з камер спостереження в будівлі та навколишній території, які, схоже, зафіксували щонайменше двох людей, які втікали після смерті бізнесмена. Понад усе, вони ретельно вивчають його професійне життя та інтереси. Це може бути ключем до пояснення того, чому Олександр був у Мілані минулої п’ятниці. І, як наслідок, чому хтось міг його вбити.

За словами журналістів, дружина загиблого не дала слідчим жодних додаткових деталей. Однак правоохоронці визначили маршрут Олександра Адаріча: він приїхав до Мілану вранці 23 січня та мав поїхати назад того ж вечора. При цьому видання зазначає, що житло було орендоване не на ім’я банкіра.

Слідчі підозрюють, що 54-річного українця могли викликати в Мілан для зустрічей та, можливо, укладення угоди. При цьому гіпотези правоохоронців виключають торгівлю наркотиками або звичайні шахрайські схеми на кшталт продажу ювелірних виробів чи годинників за фальшиві гроші.

Що відомо про Олександра Адаріча

Олександр Адаріч народився в Павлограді поблизу Дніпра. Він почав свою кар’єру в Павлоградському відділенні “ПриватБанку” у 1993 році, здобув освіту у Харківському університеті в 1999-му. У 2002 році приєднався до “УкрСиббанку”, де з 2002 по 2006 рік обіймав посаду голови ради директорів.

У 2012–2013 роках Адаріч купив “СЕБ Банк” та “Ерсте Банк”, об’єднавши їх у “Фідобанк”. Також під його контролем були “Євробанк” і “Фідокомбанк”. Усі ці установи були згодом ліквідовані урядом України.

Журналісти зазначили, що потім сліди Адаріча та його родини знаходили в компаніях, що базуються в Люксембурзі та в інших “офшорних гаванях”. За даними Il Giorno, останні роки банкір працював у люксембурзькій компанії Alfaro Real Estate. За даними la Repubblica, ім’я Адаріча також фігурує в судовому процесі щодо управління певними бізнес-угодами в Одеському порту.

У 2021 році видання “Економічна правда” писало, що Фонд гарантування вкладів виявив, що ексвласник “Фідобанку” Олександр Адаріч вивів з установи мільярди гривень та якісні активи, через що реальна вартість активів виявилася майже вп’ятеро меншою, ніж у документах.