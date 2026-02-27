Перша тисяча українців уже пройшли чекап за програмою “Скринінгу здоров’я 40+”, повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у п’ятницю, пише УНН.

Триває національна програма Скринінгу здоровʼя 40+. Уже нараховані 108 млн грн на рахунки для 54 тисяч українців, які зареєструвалися на проходження обстеження. Перші 1 156 українців уже пройшли Скринінг 40+ – написала Свириденко.

Зі слів Прем’єра, приймають учасників понад 1500 закладів охорони здоровʼя. Вони пройшли верифікацію Міністерства охорони здоровʼя і розміщені на порталі програми.

У межах програми скринінгу українці віком від 40 років мають змогу на ранніх етапах оцінити ризики для здоровʼя, зокрема серцево-судинних захворювань, розвитку цукрового діабету та стану психічного здоров’я. Програма активно працює, а запрошення продовжують надходити у “Дії”.